Manisa FK, Sivasspor ile Karşılaşıyor

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Özbelsan Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Manisa FK'da kart cezalı olan Bobby Adekanye ve Alenis Vargas, mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 43 puanla 11'inci basamakta yer alan Manisa FK'da, teknik direktör Ahmet Pektaş taraftara kazanıp bayram hediyesi vereceklerini dile getirdi. Sivasspor da bu maç öncesi 44 puanla 10'uncu durumda.