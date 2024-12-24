Manisa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Manisa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Sözleşme İmzaladı

Manisa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Sözleşme İmzaladı

Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı ile sözleşme imzaladı. Şapçı, Manisa futbolu için güzel hayallerinin olduğunu ve yeni dönemde birlikte çalışarak bunları gerçekleştireceklerini belirtti.

24.12.2024 13:36  Güncelleme: 13:39
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Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı ile sözleşme imzaladı. Şapçı, "Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız" dedi.

Manisa FK, geçtiğimiz hafta anlaşma sağladığı Teknik Direktör Hakan Şapçı için imza töreni düzenledi. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen törene Sportif Direktör Serkan İşyapan da katıldı. Manisalı teknik adam, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Mutluluk duyduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Şapçı, "Manisa futbolu için çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Ben ve ekibim de bunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz. Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız" diye konuştu.

"Hakan Hoca ve ekibine güveniyoruz"

Teknik Direktör Hakan Şapçı ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileyen Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan ise, "Hakan Şapçı Hocamız, Manisa'nın yetiştirdiği değerli bir teknik adam. Onunla birlikte çalışacağımız için mutluyuz. Hakan Hocamıza ve ekibine güveniyoruz. Kulübümüzle başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2014-2015 sezonunda o dönemki adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan Manisa Futbol Kulübü ile 45 maç namağlup seri yakalayan ve ilk şampiyonluğunu yaşayan Hakan Şapçı, daha sonra görev aldığı Turgutluspor, Bergama Belediyespor, Aliağa FK ve Muğlaspor ile şampiyonluklar elde etti. 2017-2018 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alan Uşakspor'u şampiyon yaparak TFF 2. Lig'e taşıyan tecrübeli teknik adam, son olarak Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele veren Manisaspor'un başındaydı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Politika, manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK, Teknik Direktör Hakan Şapçı ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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