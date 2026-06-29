Manisa FK Transferde Hız Kesmiyor - Son Dakika
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Manisa FK Transferde Hız Kesmiyor

Manisa FK Transferde Hız Kesmiyor
29.06.2026 11:00
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Manisa FK, Muşspor'dan kaleci Egemen'i alırken Noha Lemina ile anlaşma aşamasına geldi.

1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı. Muşspor'dan kaleci Egemen Yaylı ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar son olarak İsviçre temsilcisi Yverdon Sport forması giyen Noha Lemina'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi olan 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi. Kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Noha Lemina, Fransa'da Paris St. Germain altyapısında yetişti. Geçen sezon İsviçre'de Yverdon Sport ile 19 resmi maça çıkan Lemina 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Öte yandan Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde tesislerinde başladı. Siyah-beyazlılarda kamp programı ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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