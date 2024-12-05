Manisa FK, Türkiye Kupası\'ndan Elendi

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1'inci Lig'de üst üste Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarını kaybedip düşme hattına gerileyen Manisa Futbol Kulübü, Türkiye Kupası'nda da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Üçüncü Lig temsilcisi Çorluspor 1947'ye konuk olan Manisa FK, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 4-2 kaybederek elendi. Büyük bir şok yaşayan siyah-beyazlılar her iki kulvarda da taraftarını çok üzdü. Bu hafta ligde Çorum FK'yı misafir edecek Manisa Futbol Kulübü, bu maçı kazanıp kötü günleri geride bırakmak istiyor.