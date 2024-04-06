Gelişim Ligleri U17 Elit B Ligi'nde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü U17 Takımı, sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.
Manisa FK U17 Takımı, kendi liginde namağlup şampiyon oldu. Maç sonu şampiyonluğu Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve taraftarlarla kutlayan U17 Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa FK U17 Takımı, Sakaryaspor ile berabere kalarak şampiyon oldu - Son Dakika
Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde paraşütçüler, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için uçuş gerçekleştirdi. Fenomen Hava Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, AA flaması gökyüzünde dalgalandırıldı.
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