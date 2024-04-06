Manisa FK U17 Takımı, Sakaryaspor ile berabere kalarak şampiyon oldu

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Gelişim Ligleri U17 Elit B Ligi'nde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü U17 Takımı, sahasında ağırladığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Manisa FK U17 Takımı, kendi liginde namağlup şampiyon oldu. Maç sonu şampiyonluğu Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve taraftarlarla kutlayan U17 Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek. - MANİSA