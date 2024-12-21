Manisa FK Umut Veriyor

Spor

- Manisa FK - Şanlıurfaspor maçının ardından

Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik:

"Manisa Futbol Kulübü çok iyi yerlere gelecektir"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

"Üzgünüz ama bir o kadar da umutluyuz"

MANİSA - Trendyol 1. Lig 17. haftasındaki Manisa FK-Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. Takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, "Bugün hafta başından beri yaptığımız taktik disiplinine uydular. Çalıştığımız pozisyonlar, golle sonuçlanmasa da gol pozisyonu olarak döndü. İkinci golü bulduktan sonra da çok net pozisyonları maalesef atamadık. Biraz şanssızdık. Son 10 dakika futbolun doğal gereği biraz yaslandık, pozisyon verdik. Burada kalecimiz Alperen sağlam durdu. Bizi oyunda tuttu. Tüm takım arkadaşlarıma tekrardan çok tebrik ediyorum. İnşallah daha önce de söylediğim gibi Manisa Futbol Kulübü çok iyi yerlere gelecektir. Manisa halkı buna inansın ve desteklesin. Teşekkür ederim" dedi.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Ama bir o kadar da umutluyuz. Bu havada, bu atmosferde iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Şanssız bir golle geri düştük, kendi kalemize attığımız bir golle. Ondan sonra takım çok iyi bir reaksiyon verdi. Bu zemine karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuların ciddi anlamda skora olmasa da oyuna da çok ciddi katkıları oldu. Neticesinde yediğin golleri de çıkaramıyorsun. Buradan çıkaracağımız dersler çok. Bizim devre arasını çok iyi geçirmemiz lazım. Biz derinliği olmayan bir kadroyuz. Devre arasında mutlaka gerekli takviyeleri yapmamız lazım ki bunu başkanla da görüştük. Bununla ilgili bize gereken neyse onu yapacağını söyledi. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha umutluyum aslında. Şu maçın performansına göre bu takım çok daha büyük işler başarabilir. Dediğim gibi devre arasında çok iyi geçirme Lazım. Bugün gene şansız, mağlup olduk. Takım sonuna kadar son saniyeye kadar özellikle son 20 dakika tekrar herhalde bir maç oynadık. Sayısız bilmiyorum belki 7-8 net pozisyon var. Verilen verilmeyen penaltılar, şunlar bunlar. Neticesinde kaybettik. Üzgünüz ama bunu telafi edebilir. Teşekkür ediyorum."