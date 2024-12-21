Manisa FK Umut Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa FK Umut Veriyor

Manisa FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerken, teknik sorumlu Osman Bilik gelecekten umutlu konuştu.

21.12.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Manisa FK - Şanlıurfaspor maçının ardından

Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik:

"Manisa Futbol Kulübü çok iyi yerlere gelecektir"

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

"Üzgünüz ama bir o kadar da umutluyuz"

MANİSA - Trendyol 1. Lig 17. haftasındaki Manisa FK-Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. Takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, "Bugün hafta başından beri yaptığımız taktik disiplinine uydular. Çalıştığımız pozisyonlar, golle sonuçlanmasa da gol pozisyonu olarak döndü. İkinci golü bulduktan sonra da çok net pozisyonları maalesef atamadık. Biraz şanssızdık. Son 10 dakika futbolun doğal gereği biraz yaslandık, pozisyon verdik. Burada kalecimiz Alperen sağlam durdu. Bizi oyunda tuttu. Tüm takım arkadaşlarıma tekrardan çok tebrik ediyorum. İnşallah daha önce de söylediğim gibi Manisa Futbol Kulübü çok iyi yerlere gelecektir. Manisa halkı buna inansın ve desteklesin. Teşekkür ederim" dedi.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Ama bir o kadar da umutluyuz. Bu havada, bu atmosferde iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Şanssız bir golle geri düştük, kendi kalemize attığımız bir golle. Ondan sonra takım çok iyi bir reaksiyon verdi. Bu zemine karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuların ciddi anlamda skora olmasa da oyuna da çok ciddi katkıları oldu. Neticesinde yediğin golleri de çıkaramıyorsun. Buradan çıkaracağımız dersler çok. Bizim devre arasını çok iyi geçirmemiz lazım. Biz derinliği olmayan bir kadroyuz. Devre arasında mutlaka gerekli takviyeleri yapmamız lazım ki bunu başkanla da görüştük. Bununla ilgili bize gereken neyse onu yapacağını söyledi. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha umutluyum aslında. Şu maçın performansına göre bu takım çok daha büyük işler başarabilir. Dediğim gibi devre arasında çok iyi geçirme Lazım. Bugün gene şansız, mağlup olduk. Takım sonuna kadar son saniyeye kadar özellikle son 20 dakika tekrar herhalde bir maç oynadık. Sayısız bilmiyorum belki 7-8 net pozisyon var. Verilen verilmeyen penaltılar, şunlar bunlar. Neticesinde kaybettik. Üzgünüz ama bunu telafi edebilir. Teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

Sait Karafırtınalar, Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK Umut Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
23:06 Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:40:01. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK Umut Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.