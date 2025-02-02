Manisa FK ve Fatih Karagümrük 2-2 Beraber Kaldı

Spor

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Birkan (Dk. 73 Bartu), Hugo, Ensar, Umut (Dk. 83 Fofana), Oktay (Dk. 73 Yusuf), Kerem (Dk. 73 Kazım), Diallo, Ramirez, Kaan, Muhammed Kiprit (Dk. 65 Minchev)

FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan - Talha, Yiğit, Djilobodji, Çağtay, Doh, Atakan, Camacho (Dk. 90+1 Ahmet ), Göktan (Dk. 57 Muhammed Mert), Dovedan (Dk. 46 Serginho), Gray (Dk. 90+1 Baran)

GOLLER: Dk. 8 Ramirez, Dk. 18 Umut (Manisa FK), Dk. 34 Talha, Dk. 38 Doh (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Umut, Diallo (Manisa FK)

KIRMIZI KART: 90+3 Ramirez (Manisa FK)

1'inci Lig'in 22'nci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Süper Lig yarışındaki Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip ilk 20 dakikada 2 farklı öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamayıp devre arasına beraberlikle girdi. Sakaryaspor galibiyetinin ardından seri yakalama fırsatını tepen Manisa FK ligde bu sonuçla puanını 30, Karagümrük ise 39 yaptı.

8'inci dakikada Manisa FK golü buldu. Diallo'nun pasında ceza sahası yayının içinde topu kontrol eden Ramirez'in uzak köşeye şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

18'inci dakikada Diallo'nun sağ kanattan ceza sahasına girerek çektiği şut kale direğinden döndü, Umut topu tamamlayıp farkı ikiye çıkardı: 2-0.

34'üncü dakikada Karagümrük umutlandı. Doh'un sol kanattan pasında Talha'nın yaklaşık 30 metreden sert şutu kalecinin de hatasıyla ağlarla buluştu: 2-1.

38'inci dakikada skor eşitlendi. Dovedan'ın pasında Gray tek pasta topu savunmanın arasına oynadı, Doh ceza saha sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-2.

81'inci dakikada Diallo'nun sol kanattan çıkardığı pasta ceza sahası içinde Minchev kafa vuruşu yaptı, kaleci uzanarak direk dibinden çıkardığı topu ağlarla buluşmasını engelledi.

Maç 2-2 bitti.