Manisa FK ve Sakaryaspor Berabere Kaldı

Spor

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Samet Özkul

MANİSA FK: Alperen Uysal - Yusuf Talum (Dk. 64 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Birkan Yılmaz, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Kaan Kaynak), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 46 Ramirez), Osuji (Dk. 76 Kerem Arık), Fofana (Dk. 65 Efe Taylan Altunkara), Wriedt

SAKARYASPOR: Szumski - Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk. 90 Engin Can Aksoy), Murat Cem Akpınar, Emre Demir (Dk. 64 Kahraman Demirtaş), Fernando, Aabid (Dk. 85 Muhammed Himmet Ertürk), Gradel, Zagre (Dk. 63 Mustafa Pektemek)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor)

GOLLER: Dk. 48 ve 61 Fofana (Manisa FK), Dk. 23 Murat Cem Akpınar, Dk. 90 (P) Gradel (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Alperen Uysal, Birkan Yılmaz, Ramirez, Oktay Gürdal, Osuji, Kerem Arık (Manisa FK), Erdi Dikmen, Salih Dursun, Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)

TFF 1'inci Lig'in 2'nci haftasında Manisa FK, sahasında Sakaryaspor'u ağırladı. Maçın 23'üncü dakikasında 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, Fofana'nın maçın ikinci devresinde attığı 2 golle öne geçti. Konuk takım 90'ıncı dakikada kullandığı penaltı vuruşuyla beraberliği yakaladı. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

23'üncü dakikada sağ kanattan Gradel'in ortasında kale içinde topa yükselen Murat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Gol pozisyonu VAR incelemesi ardından geçerli sayıldı: 0-1.

35'inci dakikada Manisa FK atağında Fofana ceza sahası içinden şutunu çekti. Kaleci Szumski'nin kurtardığı top, Osuji'nin önüne düştü. Osuji'nin şutunu savunma uzaklaştırdı.

48'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana, içeriye doğru girerek ceza sahası sol dışından yerden şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

61'inci dakikada Wriedt'in pasında ceza sahası içinden topa gelişine vuran Fofana, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

86'ncı dakikada Fernando sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girerek şutunu çekti. Yere sekerek kaleye yönelen topu savunma uzaklaştırdı.

88'inci dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mustafa topa yükselmek isterken kaleci Alperen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Alparslan Şen, penaltı noktasını gösterdi.

90'ıncı dakikada VAR incelemesi ardından topun arkasına geçerek penaltı vuruşunu kullanan Gradel, topla kaleciyi farklı köşeye gönderdi: 2-2.

90+4'üncü dakikada Kahraman, Ramirez'e yaptığı müdahaleden dolayı sarı kart gördü. Hakem VAR'dan gelen uyarının ardından monitörden pozisyonu izledi ve Kahraman'a direkt kırmızı kartını gösterdi.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.