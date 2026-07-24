Manisa FK Yeni Sezona Hazırlanıyor

YENİ sezona Kayseri kampında yaptığı çalışmalarla hazırlanan 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü vites yükseltti. 2'nci etap çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenmanda dar alan oyunlarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Günde çift idman yapan Ege ekibinde teknik direktör Ahmet Pektaş yoğun şekilde çalıştıklarını ve ligin başlamasına yakın bir sürede hazır hale geleceklerini ifade etti.