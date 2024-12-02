Manisa FK, Ziraat Kupası Hazırlıklarına Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda deplasmanda oynayacağı Çorluspor 1947 maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da General Basri Saran Stadı'nda Çorluspor 1947'ye konuk olacak. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Çorluspor 1947 maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA
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