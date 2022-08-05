Sidi Berat Haroun Manisa FK'da - Son Dakika
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Sidi Berat Haroun Manisa FK'da

05.08.2022 14:31
Sidi Berat Haroun Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Sidi Berat Haroun'u kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Sidi Berat Haroun'u kadrosuna kattı. Manisa Futbol Kulübü'nde olduğu için mutluluğunu dile getiren Berat, "Kariyerim açısından önemli bir imza attığımı biliyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Belçika'nın Lommel SK takımından genç savunma oyuncusu Sidi Berat Haroun ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Vekili Engin Anlı katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Sidi Berat Haroun, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Çok büyük ve güzel bir takıma geldim. Kariyerim açısından önemli bir imza attığımı biliyorum. Umarım takımıma en üst düzeyde katkı sağlayacağım ve hedefimiz olan üst lige çıkacağız" dedi.

Anlı: " Türkiye'nin konuştuğu oyunculardan olacağını düşünüyorum"

Yeni transfer Sidi Berat Haroun'a hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Vekilimiz Engin Anlı ise, "Manisa Futbol Kulübü olarak günün yarışmacı takımını hazırlarken geleceğin planlarını yapmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda scout ekibimizin geçtiğimiz sezon içerisinde belirlediği genç yetenekleri bünyemize katıyoruz. Berat da Belçika'da keşfettiğimiz oyunculardan biri. Yakın gelecekte Türkiye'nin konuştuğu oyunculardan olacağını düşünüyorum. Çok çalışarak önce Manisa Futbol Kulübünde formayı alacak sonrasında da Milli takıma kadar yükselmesini umut ediyorum. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Belçika, Türkiye, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sidi Berat Haroun Manisa FK'da - Son Dakika

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