Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, lisans alan kulüpleri açıkladı. Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonu için 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu dün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları; Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2024-2025 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Manisa Futbol Kulübü, her sezon olduğu gibi 2024-2025 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasındaki yerini aldı.

Trendyol 1. Lig'de sadece 4 kulüp lisans alabildi

Yapılan incelemeler sonucunda Ulusal Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Trendyol 1. Lig'den, Manisa Futbol Kulübü, Bodrumspor FK, Adanaspor ve Bandırma Spor kulüpleri oldu. - MANİSA