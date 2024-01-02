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Manisa Futbol Kulübü, Alberk Koç'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Alberk Koç'u kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Alberk Koç'u transfer etti. Koç, Manisa FK'ya katıldığı için mutlu olduğunu belirterek takıma en iyi katkıyı vermek istediğini söyledi. 26 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Manisa Futbol Kulübü, Alberk Koç\'u kadrosuna kattı
02.01.2024 - 16:04,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Alberk Koç'u kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Koç, "Manisa Futbol Kulübü gibi önemli bir camiada olduğum için mutluyum. Çok çalışıp takımıma en iyi katkıyı vermek istiyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Alberk Koç ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. Törende konuşan yeni transfer Alberk Koç, "Hedefleri yüksek olan bir kulübe geldim. Manisa Futbol Kulübü gibi önemli bir camiada olduğum için mutluyum. Çok çalışıp takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa FK'nın hedefleri için elimizden geleni yapacağız" cümlelerine yer verdi.

Erdem Özkan: "Alberk, takımımıza güç katacaktır"

Alberk Koç'un önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, "Alberk, devre arası transfer döneminde kadromuza kattığımız ilk isim. Deneyimi ve enerjisiyle takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Kendisini aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Hem Alberk hem de Manisa Futbol Kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Alberk Koç kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Alberk Koç, 15 Şubat 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2015-2016 sezonunda Menemenspor ile profesyonel kariyerine başlayan Alberk, 2018-2019 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekibiyle şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Menemenspor'daki performansıyla dikkat çeken tecrübeli sol bek 2019-2020 sezonunda Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 2021-2022 sezonunu Tümosan Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Alberk Koç, geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile şampiyonluk yaşadı ve takımıyla yeniden Süper Lig'e yükseldi. Kariyerinde 154 resmi müsabakada forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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