Manisa Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. hafta mücadelesinde 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.15'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA
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