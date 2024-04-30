Manisa Futbol Kulübü Genç Futbolcuları U14 Milli Takımına Davet Edildi

Spor

Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcuları Burak, Oğuzhan ve Efe, U14 Milli Takımının İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

U14 Milli Takımı 8-10 Mayıs tarihlerinde Madrid'de İspanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Genç futbolcular Burak Efe Adıgüzel, Oğuzhan Yurtdaş ve Efe İncesu, U14 Milli Takımı'nın İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen oyuncular arasında yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Mayıs'ta TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve daha sonra İspanya'ya hareket edecek. Milliler, 8 ve 10 Mayıs tarihlerinde Madrid'te İspanya U14 Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak. - MANİSA