Manisa Futbol Kulübü Genç Futbolcuları U14 Milli Takımına Davet Edildi - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü Genç Futbolcuları U14 Milli Takımına Davet Edildi

Manisa Futbol Kulübü Genç Futbolcuları U14 Milli Takımına Davet Edildi

Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcuları Burak, Oğuzhan ve Efe, U14 Milli Takımının İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. U14 Milli Takımı, 8-10 Mayıs tarihlerinde Madrid'de İspanya ile oynayacağı hazırlık maçları için aday kadrosunu açıkladı. Davet edilen oyuncular, 3 Mayıs'ta toplanacak ve İspanya'ya hareket edecek. Milliler, Madrid'te İspanya U14 Milli Takımı ile iki hazırlık maçı yapacak.

30.04.2024 12:39
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Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcuları Burak, Oğuzhan ve Efe, U14 Milli Takımının İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

U14 Milli Takımı 8-10 Mayıs tarihlerinde Madrid'de İspanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Genç futbolcular Burak Efe Adıgüzel, Oğuzhan Yurtdaş ve Efe İncesu, U14 Milli Takımı'nın İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen oyuncular arasında yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Mayıs'ta TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve daha sonra İspanya'ya hareket edecek. Milliler, 8 ve 10 Mayıs tarihlerinde Madrid'te İspanya U14 Milli Takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü Genç Futbolcuları U14 Milli Takımına Davet Edildi - Son Dakika

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