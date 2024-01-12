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Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u ağırlıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u Mümin Özkasap Stadı'nda konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadeleden 3 puan hedefliyor. Bilet satışları ise devam ediyor.

Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor\'u ağırlıyor
12.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:37
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, Kocaelispor'u konuk edecek. 14 Ocak Pazar günü Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, Kocaelispor karşısında 3 puan hedefliyor. Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Karşılaşmada Mehmet Ali Özer'in yardımcılıklarını Abdülhamit Söyler ve Onur Gülter yapacak. Maçın dördüncü hakemi Raşit Yorgancılar.

Bilet satışları devam ediyor

Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasında oynanacak zorlu mücadelenin bilet satışları devam ediyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL

Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL

Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL - MANİSA

Kaynak: İHA
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