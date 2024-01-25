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Manisa Futbol Kulübü, Mohamed Ofkir'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü, Mohamed Ofkir'i kadrosuna kattı

Manisa Futbol Kulübü, Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Ofkir, Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu ve kulübün başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Başkan Mevlüt Aktan ise transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Manisa Futbol Kulübü, Mohamed Ofkir\'i kadrosuna kattı
25.01.2024 - 22:17,  Güncelleme: 22:19
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Manisa Futbol Kulübü, Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Ofkir, " Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, Norveç ekiplerinden Valerenga forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. İmza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Mohamed Ofkir, "Kariyerim ve hedeflerim için yeni bir ülkede yeni bir adım atıyorum. Öncelikle Türkiye'de ve Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Başkan Aktan: "Mohamed çok güvendiğimiz bir oyuncu"

Mohamed Ofkir transferinin camiamıza hayırlı olmasını dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, "Mohamed Ofkir, Norveç Ligi'nin dikkat çeken oyuncularından biri. Takımımıza çok önemli bir güç katacaktır. Kendisine güvenimiz ve inancımız tam. Siyah-beyaz formamız altında çok başarılı işlere imza atacaktır. Transferin hem Mohamed'e hem de Manisa Futbol Kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Mohamed Ofkir kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Mohamed Ofkir, 4 Ağustos 1996 yılında Norveç'in Oslo kentinde doğdu. Futbola başladığı Lilleström takımında profesyonel kariyerine adım atan Mohamed, 2016-2017 sezonunda Belçika ekiplerinden Lokeren'e transfer oldu. Sandefjord Sarpsborg 08 formaları da giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 2022-2023 sezonunda Valerenga'ya transfer oldu. Kariyerinde 203 resmi maça çıkan Mohamed Ofkir, 34 gol ve 31 asistlik performans sergiledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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