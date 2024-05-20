Manisa Futbol Kulübü'nün yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması iddiası - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü'nün yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması iddiası

Manisa Futbol Kulübü\'nün yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması iddiası

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nün yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmak istendiği ve Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor.

20.05.2024 15:05  Güncelleme: 15:08
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nü satın almak için yabancı yatırımcıların Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ile görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile antrenman tesisleri konusunda sıkıntılar yaşayan Manisa Futbol Kulübü'nün satılacağı yönündeki söylentiler, kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Son yıllarda, Göztepe'nin Danimarkalı bir iş insanına satılması ve ardından elde edilen başarı, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki futbol kulüplerine olan ilgisini pekiştirdi. Bugün, Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'nin de Manisa FK'yı ziyaret ederek, Başkan Aktan ile görüşmesi, kulübün satışıyla ilgili söylentileri güçlendirdi. Kulüpten elde edilen bilgiye göre, bugüne kadar 4 farklı yabancı iş insanın Başkan Aktan ile görüştüğü ve kulübün durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'ın da satışa sıcak baktığı iddia ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü'nün yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması iddiası - Son Dakika

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