Manisa Futbol Kulübü'nün yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş oldu - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü'nün yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş oldu

Manisa Futbol Kulübü, yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile anlaşma sağladı. Çağdaş Çavuş, imza töreninde yaptığı konuşmada takımın başarısı için çalışacaklarını belirtti.

19.06.2024 13:40
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Manisa Futbol Kulübü'nün yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş oldu. İmza töreninde konuşan Çağdaş Çavuş, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Kepez Belediyespor ile 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile anlaşma sağladı. Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş için Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da katıldı. İmza töreninde konuşan Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hedeflerim doğrultusunda çok doğru bir kulüpteyim. Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aktan: "Manisa şehrinin Süper Lig özlemine son vermek için çalışmaya devam edeceğiz"

Yeni Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'a görevinde başarılar dileyen Başkan Mevlüt Aktan ise, "Öncelikle Çağdaş Çavuş hocamıza kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Geçen sezon elde ettiği başarıyı Manisa Futbol Kulübümüzde de sürdüreceğine inanıyorum. Bu konuda Çağdaş hocamıza güvenimiz tam. Manisa Futbol Kulübü olarak hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Manisa şehrinin hasret duyduğu Süper Lig özlemine son vermek için gecemizi gündüzümüze katacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Manisalı futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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