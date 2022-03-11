Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi

11.03.2022 16:25
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Güven Şemsiyemi Oluşturuyorum" projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) öğrenim gören kız öğrencilere savunma eğitimi veriliyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Güven Şemsiyemi Oluşturuyorum" projesi kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde (MCBÜ) öğrenim gören kız öğrencilere savunma eğitimi veriliyor.

Kız öğrencilerin yaşanabilecek şiddete olayına karşı kendilerini savunabilmeleri amacıyla harekete geçirilen proje kapsamındaki çalışmalar, İl Müdürlüğü Antrenörü Serap Aydeniz gözetiminde tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Güven Şemsiyemi Oluşturuyorum" kapsamında öğrencilere savunma eğitimleri veriliyor. Verilen eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, projenin yararlı olacağına inandıklarını söyledi. Kadına şiddetle mücadelede toplumun tüm bireylerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Öztürk, "Uyguladığımız projeyle kız öğrencilerimizin dışardan gelebilecek tehlikelere karşı kendilerini korumalarını amaçlıyoruz. Kızlarımız, ani saldırılara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde öğreniyor. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde tüm tesislerimizle öğrencilerimizin yanındayız. Toplumsal bilinç ve farkındalık açısından projenin yararlı geçeceğine inanıyor, tüm öğrencilerimizi kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

Kursta eğitim almaya başlayan öğrenciler ise, proje sayesinde kendilerini daha özgüvenli hissettiklerini söyleyerek, Gençlik ve Spor Bakanlığına destekleri için teşekkür etti. - MANİSA

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi

YORUMLAR
500
U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa'da başladı

gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:35:49. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden kız öğrencilere savunma eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement