Manisa, Georgi Minchev'i Transfer Etti - Son Dakika
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Manisa, Georgi Minchev'i Transfer Etti

Manisa, Georgi Minchev\'i Transfer Etti

Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli golcü Georgi Minchev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

31.01.2025 22:09
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Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli oyuncu Georgi Minchev'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde tecrübeli golcü Georgi Minchev ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktör Serkan İşyapan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Georgi Minchev, "Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyeceğim için heyecanlıyım. Buraya başarılı olmak için geldim. Takımıma ve takım arkadaşlarıma katkı sağlamak için çok çalışacağım" dedi.

Georgi Minchev'e siyah-beyaz formayla başarılar dileyen Sportif Direktör Serkan İşyapan, "Georgi Minchev, Trendyol 1. Lig'de forma giyen, ligi yakından tanıyan bir isim. Takımımızın hücum hattına güç katacağına inanıyoruz. Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılı olacaktır" diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Georgi Minchev, 20 Nisan 1995 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Futbola Bulgaristan takımlarından Litex Lovech'te başlayan ve profesyonel kariyerine bu kulüpte adım atan Minchev, ülkesinde CSKA Sofia, Tsarsko Selo ve Lokomotiv Plovdiv formaları giydi. Daha sonra Riga, FK Auda ve AEL Limassol takımlarında top koşturan 29 yaşındaki santrafor, 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a transfer oldu. Kariyerinde 3'ü UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve 4'ü UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere 297 resmi maça çıkan Minchev, 108 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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