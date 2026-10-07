Manisa Gördes'te gençler Hacı Hıdır Köprüsü'nde sporla tarihi keşfetti - Son Dakika
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Manisa Gördes'te gençler Hacı Hıdır Köprüsü'nde sporla tarihi keşfetti

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Manisa Gördes\'te gençler Hacı Hıdır Köprüsü\'nde sporla tarihi keşfetti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Sporla Şehrini Keşfet' etkinlikleri kapsamında Gördes'te gençler, Tarihi Hacı Hıdır Köprüsü'nde sportif etkinliğe katıldı. Etkinlikle gençlerin spor yaparken Manisa'nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıması hedeflendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sporla Şehrini Keşfet" etkinlikleri kapsamında Gördes'te düzenlenen programda gençler, spor yaparken ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini de yakından tanıdı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gördes Öğrenci Yurtlarında kalan gençlere yönelik, Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Tarihi Hacı Hıdır Köprüsü'nde sportif etkinlik düzenlendi. Tarihi köprü ve çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte gençler çeşitli sportif faaliyetlere katıldı.

Sporun yanı sıra Gördes'in önemli tarihi değerlerinden Hacı Hıdır Köprüsü'nü yakından tanıma fırsatı bulan gençler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi. Öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.

Etkinlikle gençlerin fiziksel aktivitelere teşvik edilmesinin yanı sıra Manisa'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde tanımaları hedeflendi. "Sporla Şehrini Keşfet" projesiyle gençlerin spor aracılığıyla yaşadıkları şehirle daha güçlü bağ kurmaları ve kentin sahip olduğu değerleri keşfetmeleri amaçlanıyor.

Etkinliğe Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Çetintaş, öğrenciler ve sporcular katıldı.

"Gençlerimiz spor yaparken şehrimizin tarihini de keşfediyor"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Sporla Şehrini Keşfet" etkinliklerinin gençlerin sporla buluşmasının yanı sıra yaşadıkları kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanımalarına da katkı sunduğunu belirtti.

Gençlerin farklı ilçelerde düzenlenen etkinliklerle hem sportif faaliyetlere katıldığını hem de Manisa'nın sahip olduğu değerleri yerinde görme fırsatı yakaladığını ifade eden Öztürk, "Gençlerimizi sporun birleştirici ve geliştirici gücüyle buluştururken, aynı zamanda şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımalarını istiyoruz. Bugün Gördes'te olduğu gibi farklı ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle gençlerimize sporun yanı sıra keşfetme, sosyalleşme ve yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanı sunuyoruz. Gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendiren, onları tarihimiz ve kültürel değerlerimizle buluşturan bu tür faaliyetleri artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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