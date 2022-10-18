Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının, Avrupa'nın önde gelen takımlarından Fenerbahçe Beko ile oynayacağı mücadelenin tarihi ve saati Türkiye Basketbol Federasyonunun aldığı karar doğrultusunda değiştirildi. İlk olarak 24 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 olarak açıklanan maçın 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacağı kamuoyuna duyuruldu. Karşılaşmanın biletlerinin de 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da satışa çıkacağı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Manisa haber... Manisa BBSKFenerbahçe maçının tarihi ve saati değişti - Son Dakika

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