Manisa haber... Manisa BBSKFenerbahçe maçının tarihi ve saati değişti - Son Dakika
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Manisa haber... Manisa BBSKFenerbahçe maçının tarihi ve saati değişti

18.10.2022 12:23
Manisa haber... Manisa BBSKFenerbahçe maçının tarihi ve saati değişti

Manisa spor haberi | Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının Fenerbahçe Beko ile 24 Ekim Pazartesi günü oynayacağı müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'a alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının Fenerbahçe Beko ile 24 Ekim Pazartesi günü oynayacağı müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'a alındı. Karşılaşmanın biletlerinin 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da satışa çıkacağı belirtildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının, Avrupa'nın önde gelen takımlarından Fenerbahçe Beko ile oynayacağı mücadelenin tarihi ve saati Türkiye Basketbol Federasyonunun aldığı karar doğrultusunda değiştirildi. İlk olarak 24 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 olarak açıklanan maçın 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacağı kamuoyuna duyuruldu. Karşılaşmanın biletlerinin de 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da satışa çıkacağı belirtildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa haber... Manisa BBSKFenerbahçe maçının tarihi ve saati değişti - Son Dakika

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