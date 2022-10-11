İbrahim Üzülmez: 'Ligin zirvesindeyiz ve bu bizi mutlu ediyor'

Kaynak: DHA

Eyüpspor, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manisa haber... Manisa FK telafi edecek - Son Dakika

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