Manisa haber... Manisa FK telafi edecek

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonunda deplasmanda Eyüpspor'a 4-0 yenilerek 6'ncı basamaktan 10'unculuğa gerileyen Manisa Futbol Kulübü, gözünü Altay karşılaşmasına çevirdi. Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Altay'a karşı mutlak galibiyet bekleyen Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, Eyüpspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Tekrar çıkışa geçeceklerine inandığını ifade eden Eriş, "Cumartesi günü taraftarımızı stadımıza bekliyoruz. Eyüpspor maçı geride kaldı. Gereken dersleri çıkarıp tamamen Altay maçına odaklandık" dedi.
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