Manisa haberi... Karşıyaka ve Manisa BŞB'den derbili start - Son Dakika
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Manisa haberi... Karşıyaka ve Manisa BŞB'den derbili start

30.09.2022 11:05
Manisa haberi... Karşıyaka ve Manisa BŞB'den derbili start

Edinilen Manisa gelişmesine göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonu yarın Ege derbisiyle açacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonu yarın Ege derbisiyle açacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Manisalı taraftarlara da açık olan karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 40, tam 70, VIP bilet 250 TL olarak belirlendi.

Süper Lig kurulduğundan beri yıllardır hiç küme düşmeyip ligin en tecrübeli kulüplerinden olan Karşıyaka, yeni sezon öncesi 12 transferle kadrosunu tepeden tırnağa yeniledi. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde üst üste 4'üncü sezonunu geçirecek Kaf-Kaf, ilk hafta kazanıp FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü AEK'yla oynayacağı maça moralli çıkmayı hedefliyor. Kurulalı henüz 5 sene olan Manisa Büşükşehir Belediyespor ise başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde basamakları hızla çıkıp bu sezon ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Sezona galibiyetle girmeyi hedefleyen Manisa ekibinde Ceyhun Cabadak, ilk hafta bünyesinde yetiştiği eski kulübü Karşıyaka'ya rakip olacak. Manisa BŞB'nin genel menajerliğini de Kaf-Kaf'ta yıllarca oyuncu olup ardından genel menajerliği yürüten Nihat Mala yapıyor.

YAŞAR MORALİPınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi kulübün yıllardır en büyük destekçisi olarak 25 yıldır isim sponsorluğunu yapan Yaşar Holding yönetimiyle yemekte bir araya geldi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ve başkanvekili İdil Yiğitbaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen tanışma yemeğinde holding yöneticileri ile Karşıyaka yönetimi, Pınar Karşıyaka idari kadrosu ve basketbol takımı buluştu.Davette konuşma yapan Feyhan Yaşar, "Pınar Karşıyaka, başarıları ile bizlere her zaman gurur veriyor. Yeni sezonda yeni başarılarla gururlanmak istiyoruz" derken, İdil Yiğitbaşı ise "2022-2023 sezonunda Pınar Karşıyaka'dan şampiyonluk bekliyor, takımımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz" dedi.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, onursal başkan Selçuk Yaşar'ın ve Yaşar Topluluğu'nun Karşıyaka Spor Kulubü'nü 65 yıla yakın süredir desteklediğinin ve bunun dünyada da örnek olduğunun altını çizdi. Başantrenör Ufuk Sarıca ise "Yenilenen kadromuz ile hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa haberi... Karşıyaka ve Manisa BŞB'den derbili start - Son Dakika

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