Manisa İl Gençlik Spor Kulübü, Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası\'nda üç Türkiye şampiyonluğu kazandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcuları, üç farklı branşta Türkiye şampiyonluğunu elde etti.
Genç erkekler kategorisinde Eren Karaçor 50 metre tüfekte ve 50 metre tüfek 3x20 kategoride Türkiye birincisi olurken, aynı şampiyonada 50 metre tüfek genç bayanlar kategorisinde Ada Ada Naz Serbest, Türkiye birincisi oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, gelecek müsabakalarda da başarılarının devamını diledi. - MANİSA
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Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.
Gelişim Ligleri U17 Elit B Ligi'nde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü U17 Takımı, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalarak ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğu Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve taraftarlarla kutlayan takım, Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek.
Sakarya'da bulunan Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde paraşütçüler, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için uçuş gerçekleştirdi. Fenomen Hava Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, AA flaması gökyüzünde dalgalandırıldı.
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