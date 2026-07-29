Manisa Judocuları 9 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Manisa Judocuları 9 Madalya Kazandı

Manisa Judocuları 9 Madalya Kazandı
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Manisa judocuları, Kocaeli'deki uluslararası turnuvada 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Kocaeli'de 18 ülkeden bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'nda mücadele eden Manisalı judocular, 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ümitler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde tatamiye çıkan Manisalı sporcular, farklı sıkletlerde elde ettikleri derecelerle turnuvaya damga vurdu.

Ümitler kategorisinde 73 kiloda mücadele eden Arda Düzce altın madalyanın sahibi olurken, Hüseyin Ertem 81 kiloda, Nejla Nur Tokgöz ise 48 kiloda gümüş madalya kazandı. Rabia Beyza Özden 40 kiloda bronz madalya elde ederken, Ramazan İnci 73 kiloda turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

Minikler kategorisinde ise Derin Avcı 44 kiloda, İhsan Metehan Asırlı 55 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Yavuz Selim İnci 34 kiloda, Fatıma Çelikoğlu da +57 kiloda bronz madalya kazandı.

Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Fatma Sönmez 44 kiloda gümüş madalya elde ederken, Zeynep Meşe 48 kiloda beşinci, Azra Karan ise 36 kiloda yedinci oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuların elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uluslararası düzeyde düzenlenen bu önemli turnuvada 9 madalya kazanan sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Farklı yaş kategorilerinde elde edilen bu dereceler, Manisa judosunun güçlü altyapısını bir kez daha göstermiştir. Sporcularımıza bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Manisa, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Judocuları 9 Madalya Kazandı - Son Dakika

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