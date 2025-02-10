Manisa, Kocaelispor\'u Ağırlıyor

Spor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında lider Kocaelispor ile karşılaşacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk edecek.

Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşmada Kolak'ın yardımcılıklarını Onur Gülter ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kemal Savaş olacak.

Kocaelispor maçının bilet satışı devam ediyor

Öte yandan Kocaelispor maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Kadın ve 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz maç

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarlar Passolig kartı sahibi olması gerekiyor.

Passolig kartı olmayan kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı alması, kart sahibi olan taraftarların ise Passolig kartlarının vizelerini yenilemesi gerekiyor.

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden tanımlayabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

"Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 39 TL" - MANİSA