Manisa\'nın 3 takımı BAL\'da ikinci yarıya başlıyor

Manisa'nın 3 takımının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) ikinci yarısı 28 Ocak Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak.

BAL 4. Grup'ta yer alan 3 Manisa takımı lige verilen iki haftalık aranın ardından yeniden taraftarlarıyla 28 Ocak Pazar Günü buluşacak. Şampiyonluk adaylarından olan ve liderin sadece 2 puan gerisinde grupta 3. sırada yer alan 1965 Manisa Spor Kulübü ikinci yarının ilk maçında bir başka Manisa ekibi olan Yunusemre Belediyespor ile 28 Ocak Pazar Günü Saruhanlı İlçe Stadında karşılaşacak. Grupta yer alan bir diğer Manisa ekibi 45 Yıldızspor FK ise yine aynı gün ve saatte kendi evinde Emirdağspor'u konuk edecek. 1965 Manisa SK ilk devreyi 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 28 puanda 3. sırada tamamlarken, 45 Yıldızspor FK 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 9., Yunusemre Belediyespor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 11 puanla 15 takımlı grupta 13. sırada yer almıştı.

Grupta şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan 1965 Manisa Spor Kulübü ligin ilk yarısında oynanan 14 karşılaşmada attığı 39 golle grubun en golcü takımı ve artı 25 averajla en iyi averaja sahip takımı olmayı başardı. - MANİSA