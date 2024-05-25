Manisa, Okul Sporları Oryantiring Türkiye Birinciliği Yarışmalarında Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Manisa, Okul Sporları Oryantiring Türkiye Birinciliği Yarışmalarında Büyük Başarı Elde Etti

Manisa, Okul Sporları Oryantiring Türkiye Birinciliği Yarışmalarında Büyük Başarı Elde Etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Türkiye Birinciliği yarışmalarında Manisa'yı temsil eden sporcular, takım sıralamasında ve bireysel yarışlarda elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Demirci Fatih Ortaokulu küçük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Demirci İmam Hatip Ortaokulu yıldız kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Ziya Gökalp Ortaokulu'ndan Zeynep Sena Özkara ise yıldız kızlar kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuların azmi ve disiplini sayesinde elde edilen bu başarıları tebrik etti.

25.05.2024 09:48
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Denizli'de düzenlenen Okul Sporları Oryantiring Türkiye Birinciliği yarışmalarında Manisa'yı temsil eden sporcular, büyük bir başarıya imza attı. Takım sıralamasında ve bireysel yarışlarda elde edilen derecelerle Manisa, oryantiring sporunda gücünü bir kez daha kanıtladı.

Takım sıralamasında, Demirci Fatih Ortaokulu küçük erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Demirci İmam Hatip Ortaokulu yıldız kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Bireysel yarışlarda ise Ziya Gökalp Ortaokulu'ndan Zeynep Sena Özkara, yıldız kızlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Küçük erkekler bireysel yarışında ise Fatih Ortaokulu'ndan Hikmet Ege Dağ Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa olarak Okul Sporlarında bu yıl önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. Öztürk, "Bunlardan biri de oryantiring branşında elde ettiğimiz bu başarı oldu. Sporcularımızın azmi ve disiplini sayesinde bu başarıları elde ettik. Tüm sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa, Okul Sporları Oryantiring Türkiye Birinciliği Yarışmalarında Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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