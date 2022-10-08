Manisa spor haberi... Manisa BŞB'den ilk iç saha maçında anlamlı zafer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin ilk sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk iç saha maçında Beşiktaş'ı yenmenin sevincini yaşıyor.

Sezona Pınar Karşıyaka deplasmanındaki 79-76'lık mağlubiyetle başlayan Manisa ekibi, Muradiye Spor Salonu'nda taraftarlarıyla buluştuğu ilk sınavda Beşiktaş Emlakjet'i 73-66'yla geçti. Maç sonrası sevincini taraftarlarıyla kutlayan yeşil-beyazlılarda Antrenör Ceyhun Cabadak, duygularını kontrol etmenin zor olduğu bir maçta galip geldiklerini söyledi. Takım kurulduğundan beri 5 yıldır antrenörlüğünü yapan Cabadak, "Duygularımızı kontrol etmemiz gerekiyordu. Bu takım ilk kez bu salonda maç oynadı. Tadilat olduğu için hazırlık maçı bile yapmamıştık bu salonda. Dolayısıyla ilk kez kendi sahasında, böyle bir atmosferde, kalabalık bir seyirci topluluğuna oynamak kolay değil. Maçı iyi açtık, sert başladık fakat ikinci çeyreğin sonuna doğru biraz duygularımızla oynamaya başladık ve kolay top kaybı yaptık. Bu da Beşiktaş'ın etkili olduğu açık sahada kolay sayıları bulmasına sebep oldu. Fakat son çeyrekte biz oyunu istediğimiz gibi kontrol etmeye başladık ve uzun süre basket yemedik. Beşiktaş'ı düşük bir sayıda tuttuk ve kazandık. Daha akıllı oynamamız lazım. Daha fazla çalışıp daha sabırlı oynamamız lazım. Basit hataları daha aza indirgersek tehlikeli bir takım olacağız. Evimizde umut ediyorum ki bundan sonra da böyle kalabalık bir seyirci topluluğuna oynayacağız" diye konuştu.