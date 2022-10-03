Manisa spor haberleri... Manisa FK'da coşku büyük

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta tecrübeli silahları Adem Büyük ve Gakpa ile altyapıdan bu sezon vitrine çıkardığı Ayberk Karapo'nun golleriyle 3-2 yenen Manisa Futbol Kulübü, zirve yarışına ortak oldu.

Üst üste aldığı iki beraberliğin ardından galip gelen siyah-beyazlılar puanını 11'e çıkarıp 6'ncı sıraya adını yazdırdı. Sadece 1 mağlubiyet alan Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş son 13 dakikayı 10 kişi oynamalarına rağmen iyi direndiklerini ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk yarıda kendi hatamızdan rakibin öne geçmesini sağladık. Bardağın dolu tarafından baktığımızda mağlup duruma düştüğümüzde maçı bırakmadık. Pozisyonlar bulacağımızı iddia etmiştik. Bunu doğru yapınca ortaya çok güzel pozisyonlar çıktı ve öne geçtik. Hava aşırı sıcaktı, planlama yaparken bu faktörleri düşünmleri gerekir" dedi.

- Manisa