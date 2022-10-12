Manisa spor haberleri... Manisa FK fikstürü iyi değerlendirecek - Son Dakika
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Manisa spor haberleri... Manisa FK fikstürü iyi değerlendirecek

12.10.2022 12:06
Manisa spor haberleri... Manisa FK fikstürü iyi değerlendirecek

Manisa haberine göre Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'a 4-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, cumartesi günü evinde oynayacağı Altay karşılaşmasına odaklanırken, siyah-beyazlılar önümüzdeki 4 hafta fikstür avantajı elde etti.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'a 4-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, cumartesi günü evinde oynayacağı Altay karşılaşmasına odaklanırken, siyah-beyazlılar önümüzdeki 4 hafta fikstür avantajı elde etti. Altay maçının ardından yine evinde Çaykur Rizespor'la kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği deplasmanına çıktıktan sonra bir kez daha taraftarının önünde Sakaryaspor'la oynayacak.

Teknik direktör Levent Eriş, önlerindeki 4 karşılaşmanın 3'ünü iç sahada oynayacaklarını ve bu avantajı iyi değerlendireceklerini dile getirdi. Manisa Futbol Kulübü, bu sezon evinde oynadığı 4 müsabakanın 2'sini kazanıp 1'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Mümin Özkasap Stadı'nda 7 puan toplayan Manisa ekibi sahasında 8 gol atıp, 7 kez topu ağlarında gördü.


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Manisa haber... Manisa FK telafi edecek Manisa haber... Manisa FK telafi edecek
Kaynak: DHA

Eyüpspor, Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor haberleri... Manisa FK fikstürü iyi değerlendirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa spor haberleri... Manisa FK fikstürü iyi değerlendirecek - Son Dakika
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