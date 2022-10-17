Manisa spor haberleri | Şehzadeler'in sporcusu Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa spor haberleri | Şehzadeler'in sporcusu Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek

17.10.2022 14:07
Manisa spor haberleri | Şehzadeler'in sporcusu Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek

Edinilen Manisa gelişmesine göre Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali'nde rakibini yenerek İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli forma ile temsil etme hakkı kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç'u tebrik...

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali'nde rakibini yenerek İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli forma ile temsil etme hakkı kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç'u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali'nde büyük bir başarıya imza attı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, başarılı sporcu Aykoç'u başarısı nedeniyle tebrik etti. Başkan Çelik şöyle dedi: "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç, uzun bir müsabaka sürecinden sonra, 13-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleşen ve Türkiye Muaythai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali Müsabakalarında Antalyalı rakibini de net bir skorla geçerek şampiyon olmuş, süper lig şampiyonluğu unvan kemerini ilimiz ve Şehzadeler'imize kazandırmıştır. 2023 yılında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve Şehzadeler'imizi milli forma ile temsil etme hakkına sahip olan başarılı sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen başarılı sonuç bizleri son derece gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen antrenörlerine, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özer ve yönetimine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Cemil'e kardeşimiz ülkemizi İtalya'da da en iyi şekilde temsil ederek, oradan da büyük bir başarı ile dönecektir. Kendisine üstün başarılar diliyorum." - MANİSA

YORUMLAR
500
Başkan Odabaşı, 'Başarısızlık Zirvesi'nde gençlere seslendi: 'En iyiyi hedefleyin' Başkan Odabaşı, 'Başarısızlık Zirvesi'nde gençlere seslendi: 'En iyiyi hedefleyin'
Kaynak: İHA

gençlik, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor haberleri | Şehzadeler'in sporcusu Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa spor haberleri | Şehzadeler'in sporcusu Türkiye'yi İtalya'da temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement