Manisa spor: Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun - Son Dakika
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Manisa spor: Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun

16.10.2022 12:04
Manisa spor: Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun

Manisa haberlerine göre Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında evinde Altay'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Levent Eriş, kaybedilen 2 puana rağmen takımından memnun olduğunu dile getirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında evinde Altay'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Levent Eriş, kaybedilen 2 puana rağmen takımından memnun olduğunu dile getirdi. Maçın başından sonuna kadar Altay kalesine 22 şut gönderdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Yakaladığımız net pozisyonlar var. Yani her yönüyle baktığımızda çocuklarımız hem ilk devrede hem de özellikle ikinci devrede çok pozisyon üretti. Verilmeyen goller, verilen penaltılar var.  VAR sistemi herhalde sadece bize çalışıyor. Kazanmayı çok arzu etmiştik. Ben yine de oyuncularımın mücadelesinden memnunum.  Bu hafta tam tersine inanılmaz pozisyonlar üreten bir takım haline döndük. Biz zaten buyuz. Bizim takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunları da galibiyete döndüreceğiz" dedi.

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Kaynak: DHA

Manisa, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa spor: Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa spor: Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun - Son Dakika
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