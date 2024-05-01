Manisa Sporcuları Okul Sporları Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği\'nde Başarılı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Grekoromen Güreş 11-12 Yaş Küçükler Türkiye Birinciliği'nde Manisa'yı temsil eden sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Grekoromen Güreş 11-12 Yaş Küçükler Türkiye Birinciliği'nde Manisa'yı temsil eden sporculardan 38 kg kategorisinde Ramazan Özman, 41 kg'da Ömer Faruk Ariç, 68 kg'da Seyit Ali Yıldız ve 80 kg'da Yusuf Emir Yünden Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öztürk, Manisa'nın spor alanında elde ettiği bu tür başarıların gençlerin spor yapma isteğini ve yeteneklerini artırarak geleceğe daha umutlu bakmalarını sağladığını belirterek, bu başarının genç sporcuların azim ve kararlılıkla çalışmasının bir göstergesi olduğunu söyledi. - MANİSA