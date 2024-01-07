Manisa Süper Amatör Lig B Grubu 10. Hafta Maçları Tamamlandı

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda 10. hafta maçları tamamlandı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan 11. hafta mücadelelerini ardından takımlar ilk yarıyı tamamlayarak ikinci devre hazırlıklarına başlayacak.

Manisa SAL B Grubunda 10. hafta maçları tamamlandı. Ligden çekilen Aşağı Çobanisaspor ile oynaması gereken Maltaspor karşılaşmadan 3-0 hükmen galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapatırken, ligin ilk yarısının son haftasını bay geçen takım olacak. Maltaspor ligin ilk yarısını 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 20 puanla kapatmış olacak. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 8 Eylül Sahası 3 maça ev sahipliği yaptı. İlk maçta 45 Barbaros Gençlikspor ile Manisa Karaköyspor 1-1 berabere kalırken, ikinci maçta grubun namağlup ve puan kaybetmeyen tek takımı olan 1965 Nurlupınar Gençlergücü, Manisaspor'u 2-0 yenerek 9'da 9 yapmayı başardı. 8 Eylül sahasındaki son karşılaşmada ise Manisa Lalelispor grup ikincisi Mütevelli 1965 Spor'a 5-0 kaybetti.

Grubun Turgutlu'da oynanan bir diğer maçında ise Çatalköprüspor Çıkrıkçıspor'u 4-0 mağlup etti.

Ligin 11. ve sezonun ilk devresinin son maçlarında ise Çıkrıkçıspor-Turgutlu İstasyonspor, Mütevelli 1965 Spor-Çatalköprüspor, 1965 Nurlupınar Gençlergücü-Manisa Lalelispor, Manisa Karaköyspor-Manisaspor, Aşağı Çobanisa Belediyespor-45 Barbaros Gençlikspor mücadeleleri oynanacak. Aşağı Çobanisaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle son hafta mücadelesini 3-0 hükmen kazanmış sayılacak 45 Barbaros Gençlikspor ilk yarıyı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puanla tamamlamış olacak. - MANİSA