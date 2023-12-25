Manisa takımları haftayı galibiyetlerle kapattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele Manisa takımları haftayı 2 galibiyet 2 beraberlikle kapattı. 1965 Manisa Spor kendi evinde Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor'u 8-1 mağlup etti. Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan 1965 Manisa SK ikinci sıradaki yerini koruyarak liderle arasındaki 3 puan farkı korudu.

BAL 4. Grup 13. hafta mücadeleleri tamamlandı. Grupta yer alan 3 Manisa takımı haftayı 2 beraberlik ve bir galibiyetle kapattı. Zirve mücadelesi veren ve grupta tek yenilgisi bulunan 1965 Manisa SK, Saruhanlı İlçe Stadında oynadığı mücadelede Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor'u 8-1 gibi farklı bir skorla geçerek puanını 25'e yükselterek 28 puanlı lider Tire 2021 FK'nın ardından grupta ikinci sırada yer aldı. 1965 Manisa Spor Kulübü ligin 14. haftasında deplasmanda grup sonuncusu Emirdağspor'a konuk olacak.

Manisa'nın diğer temsilcilerinden Yunusemre Belediyespor deplasmanda Bilecik 1969 Spor Kulübü ile 3-3 berabere kalırken, 10 puanla 12. sırada yer aldı. Yunusemre Belediyespor 30 Aralık'ta ligin 14. Haftasında kendi evinde grup lideri Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Yıldızspor 45 FK ise kendi evinde Alaçatıspor ile 2-2 berabere kaldı. Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, 17 puanla 9. sırada yer aldı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkan Manisa ekibi, hafta sonu deplasmanda Bayındırspor ile karşılaşacak. - MANİSA