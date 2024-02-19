Manisa takımları haftayı mağlubiyetle kapattı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımlarından Manisa 1965 Spor Kulübü ve Yıldızspor 45 FK haftayı mağlubiyetle kapatırken Yunusemre Belediyespor ise aldığı galibiyetle alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir galibiyet aldı.

BAL 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımları haftayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı.

Yunusemre Belediyespor çıkışta

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Tavşanlı Linyitspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir galibiyet elde eden Yunusemre Belediyespor puanını 21'e yükseltirken, haftaya İzmir temsilcisi Alaçatıspor'un konuğu olacak.

Ligin 19. haftasında deplasmanda Bilecik 1969 Spor Kulübüne konuk olan Manisa 1965 Spor Kulübü ise 1-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan Manisa 1965 Spor Kulübü puan sıralamasında bir sıra gerileyerek 4. sıraya indi. Manisa 1965 Spor Kulübü haftaya kendi evinde lig ikincisi Tire 2021 Futbol Kulübünü ağırlayacak.

Bir diğer Manisa ekibi Yıldızspor 45 FK ise deplasmanda Tepecik Spor'a 3-1 mağlup oldu. İkinci yarıya galibiyetle başlayan Yıldızspor 45 FK üst üste üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Yıldızspor 45 FK haftaya kendi evinde İzmirspor'u ağırlayacak. - MANİSA