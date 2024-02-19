Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımlarından Manisa 1965 Spor Kulübü ve Yıldızspor 45 FK haftayı mağlubiyetle kapatırken Yunusemre Belediyespor ise aldığı galibiyetle alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir galibiyet aldı.
BAL 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımları haftayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle kapattı.
Yunusemre Belediyespor çıkışta
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Tavşanlı Linyitspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir galibiyet elde eden Yunusemre Belediyespor puanını 21'e yükseltirken, haftaya İzmir temsilcisi Alaçatıspor'un konuğu olacak.
Ligin 19. haftasında deplasmanda Bilecik 1969 Spor Kulübüne konuk olan Manisa 1965 Spor Kulübü ise 1-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Ligin ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan Manisa 1965 Spor Kulübü puan sıralamasında bir sıra gerileyerek 4. sıraya indi. Manisa 1965 Spor Kulübü haftaya kendi evinde lig ikincisi Tire 2021 Futbol Kulübünü ağırlayacak.
Bir diğer Manisa ekibi Yıldızspor 45 FK ise deplasmanda Tepecik Spor'a 3-1 mağlup oldu. İkinci yarıya galibiyetle başlayan Yıldızspor 45 FK üst üste üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Yıldızspor 45 FK haftaya kendi evinde İzmirspor'u ağırlayacak. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Manisa takımları haftayı mağlubiyetle kapattı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?