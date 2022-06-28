Manisa'ya potada tecrübeli yerli

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 34 yaşında, 2 metre boyundaki şutör guard Ogün Sevinç'i kadrosuna dahil etti. Tecrübeli basketbolcu Alpella, Aliağa Petkim, Oyak Renault, Olin Edirne, Hacettepe, Uşak Sportif, Torku Konyaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor gibi birçok kulüpte forma giydi. Manisa BŞB daha önce dış transferde Büyükçekmece'den uzun forvet Evan Bruinsma ve Beşiktaş'tan şutör guard Ata Kahraman'ı almıştı.
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