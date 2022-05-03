Manisa'ya Süper Lig çok yakıştı - Son Dakika

Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa'yı yeni sezonda tarihte ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'nde temsil edecek. Henüz 5 yıllık bir takım olmasına rağmen basamakları adım adım çıkarak Süper Lig'e ulaşan yeşil-beyazlılar, yeni sezonda Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Galatasaray gibi devleri Manisa'da ağırlayacak.

TBL'de Federasyon Kupası'nı kazanarak başladığı ligde sezonu son 11 maçta 10, 29 haftada 23 galibiyetle şampiyon tamamlamayı garantileyen Manisa ekibi, Balıkesir önünde Tarık Almış Spor Salonu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlarına çifte bayram yaşattı. Taraftarların, "Şampiyon" tezahüratlarıyla büyük mutluluk yaşayan yeşil-beyazlılar parkede sevinç yumağı oldu.

Kurulduğu günden beri dümeninde olduğu Manisa ekibine 2018'de 2'nci Lig'deki şampiyonluk ve bu sezon başındaki Federasyon Kupası zaferi sonrası üçüncü kupayı getiren Antrenör Ceyhun Cabadak gözyaşlarına engel olamazken, yeşil-beyazlıların davul zurna eşliğindeki sevincine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Manisa'da salonda başlayan kutlamaların coşkusu maç çıkışı tüm kente yayıldı.GÜZGÜLÜ: "MANİSA TÜRKİYE'DE SES GETİRECEK"Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, şampiyonluğun ateşini sezon başında Federasyon Kupası'nı alarak yaktıklarını söyleyerek, "Bu şampiyonluk ile Manisa'ya bir ilki başlatıyoruz. Vestel bundan 10 sene 15 sene önce bir yere kadar gelmişti ama Manisa basketbolda Süper Lig'i görmemişti. Bu sene Allah nasip ederse, artık devleri Manisa'ya getirmenin yolunu açtık. Bitime 1 hafta daha olmasına rağmen ligler bitmeden şampiyonluğu ilan eden takım olduk. Oyuncularımızın hepsini tebrik ederiz. Onun yanında çocuğu, kadını, yaşlısı salona gelen seyircilerimizi de belediyespor başkanı olarak teşekkür ediyorum. Manisa'nın basketbolda da Türkiye'de ses getireceğine inanıyorum. Gelecek sezon Manisa'yı çok güzel heyecanlar bekleyecek" dedi.ÇAYLAN: "KALICI OLACAĞIZ"Manisa Büyükşehir Beledispor Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, 5 yıl sonunda hedeflediklere yere vardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Sezon başında bu hedefle yola çıkmıştık. 9 aydır oyuncular, gecelerini gündüzlerine kattılar. Çok ter akıttılar, çok efor sarfettiler. Emeklerinin karşılığını aldıkları içinde çok mutluyum. Şehrimize de ilk defa basketbolda Süper Lig heyecanı yaşatacağımız için de çok gururluyum. Bu taraftar ve bu bütünleşme ile inşallah Süper Lig'de de kalıcı olacağız. Şehrimize basketbolu sevdirip Manisa'yı basketbol şehri yapacağız. Bayram günü buraya gelerek bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.KANDEMİR: "MANİSA'YA ARMAĞAN OLSUN " Basketbolcu Akın Kandemir, "Sezon başından beridir söylediğim bir şey vardı. Federasyon Kupası'nı alan takımlar genelde ligi kazanamıyorlardı. Böyle bir batıl inanç vardı. Biz bunu bu sene kırmak istiyorduk. Şu an da çok şükür oldu bu. Bu şampiyonluğu büyün Manisa'ya armağan ediyoruz" diye konuştu.GÖRÜR: "BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Basketbolcu Mustafa Baki Görür, "Bizim için çok zorlu geçen bir sezondu. İnanılmaz mücadele ettik, hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik. Hem takım, hem yönetim hem de taraftarımızla bir aile havasını yakaladık. Bunun sonunda da başarı geldi. Bu daha başlangıç, Manisa her zaman en iyi yerlerde olmayı hakkediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" dedi.