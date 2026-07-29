Manisalı Güreşçilerden Büyük Başarı

Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı sporcular, yaklaşık 10 bin sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ankara'da düzenlenen Grekoromen Güreş Minikler Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak kente büyük gurur yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 10 bin sporcunun katıldığı organizasyonda farklı sıkletlerde mindere çıkan Manisalı güreşçiler, zorlu rakipleri karşısında ortaya koydukları başarılı performansla kürsüye çıkmayı başardı. Büyük heyecana sahne olan şampiyonada Manisa ekibi, toplam 11 madalya elde ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin en kapsamlı altyapı organizasyonlarından biri olarak gösterilen şampiyonada elde edilen dereceler, Manisa'da güreş altyapısına yönelik sürdürülen planlı çalışmaların meyvesini verdi. Manisalı sporcular, gösterdikleri azim ve mücadeleyle gelecek adına umut verdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcularımızın böylesine yoğun katılımlı ve rekabet düzeyi yüksek bir şampiyonadan 11 madalyayla dönmesi son derece kıymetli. Bu sonuç, antrenörlerimizin planlı çalışmalarının ve sporcularımızın minderde ortaya koyduğu mücadelenin bir göstergesidir. Manisa güreşinin geleceği adına umut veren bu başarıda emeği bulunan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Genç sporcularımızı desteklemeye ve yeni başarıların önünü açmaya devam edeceğiz." dedi.