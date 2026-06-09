Manisalı Judocular Balkan Şampiyonu - Son Dakika
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Manisalı Judocular Balkan Şampiyonu

Manisalı Judocular Balkan Şampiyonu
09.06.2026 11:19
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Manisa'nın judocuları Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda 4 madalya kazanarak başarı elde etti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü judocuları katıldıkları Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisalı judocular, turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı. Kuzey Makedonya'nın Bitola kentinde gerçekleştirilen Minikler Judo Balkan Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Manisalı sporcular önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada 73 kiloda mücadele eden Mahmut Madan, rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu olurken altın madalyanın sahibi oldu. 48 kiloda tatamiye çıkan Derin Ela Çakmak Balkan ikinciliğini elde ederken, 38 kiloda Umut Durmaz ve 40 kiloda Derin Avcı ise Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcularımızın uluslararası arenada ülkemizi ve Manisa'mızı en iyi şekilde temsil etmeleri bizleri gururlandırdı. Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcularımız ile onların yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

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