Manisalı Judocular Yeşilay Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Hatay'da düzenlenen Yeşilay 2026 Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Manisalı judocular, farklı sıkletlerde başarılı performans ortaya koyarak kürsüde yer aldı. Şampiyonada 48 kiloda mücadele eden Zeynep Meşe ile +70 kiloda mindere çıkan Hira Kılkış, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Öte yandan şampiyonada sporculardan Göksu Delibay 57 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Esmasu Dündar 70 kiloda Türkiye beşincisi, Efe Koçak ise 66 kiloda Türkiye yedincisi oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonada derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Hatay'da düzenlenen Yeşilay 2026 Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı gönülden kutluyorum." dedi. - MANİSA