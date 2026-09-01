Manisalı Sporcular Şampiyonluk Kemeri Kazandı - Son Dakika
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Manisalı Sporcular Şampiyonluk Kemeri Kazandı

Manisalı Sporcular Şampiyonluk Kemeri Kazandı
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Gemlik'te düzenlenen Muaythai Gala Gecesi'nde İlkim Nilsu Kelat ve Tevfik Berk Köroğlu şampiyon oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Profesyonel Muaythai Gala Gecesi'nde ringe çıkan Manisalı sporcular İlkim Nilsu Kelat ve Tevfik Berk Köroğlu, güçlü rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kemerlerini Manisa'ya kazandırdı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen elit sınıf Muaythai sporcularının şampiyonluk kemeri için mücadele ettiği Profesyonel Muaythai Gala Gecesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi. Binlerce kişinin izlediği organizasyonda Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcuları İlkim Nilsu Kelat ve Tevfik Berk Köroğlu, gösterdikleri başarılı performansla rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Gemlik sahilinde gerçekleştirilen profesyonel gala gecesine Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda elit class sporcu katıldı. Büyük ilgi gören organizasyonda ringe çıkan Manisalı sporcular, tecrübeli rakipleri karşısında mücadele ederek önemli bir başarıya imza attı.

Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi Antrenörü Ediz Barış, sporcularının şampiyonluk yolculuğuna ilişkin yaptığı açıklamada zorlu ve disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

Barış, "Zorlu ve disiplinli bir antrenman süreci geçirdik. Rakiplerimiz birbirinden değerli ve kıymetli hocaların yetiştirdiği tecrübeli sporculardı. Binlerce seyircinin karşısında ringe çıkmak ve seyirci baskısı altında mücadele etmek çok zordu. Ancak bu zorluğu aşarak iki kemerin de sahibi olduk. Şampiyonluk kemerlerini Manisa'mıza getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İl Spor Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisalı sporcuların elde ettiği şampiyonluk, kentte büyük sevinç yaşatırken, kazanılan kemerler Manisa'nın Muaythai branşındaki başarısını da bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Köroğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisalı Sporcular Şampiyonluk Kemeri Kazandı - Son Dakika

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