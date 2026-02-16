Manisalı Sporculardan Muaythai'de Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manisalı Sporculardan Muaythai'de Başarı

Manisalı Sporculardan Muaythai\'de Başarı
16.02.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa, Üniversiteler Arası Muaythai Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı sporcular önemli bir başarıya imza attı. 61 üniversiteden 280 sporcunun katıldığı organizasyonda Manisa'yı temsil eden sporcular 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından 61 üniversite ve 280 sporcunun katıldığı şampiyonada Manisalı sporcular da okudukları üniversiteler adına ringe çıktı.

Manisa Muaythai İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan, İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcularının zorlu rakiplerle karşılaştığını belirterek, elde edilen derecelerin gurur verici olduğunu ifade etti.

Şampiyonada, İlkim Nilsu Kelat, Atatürk Üniversitesi adına 54 kilo Elit Bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Yusuf Türkoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına +91 kilo A Class kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Rabia Menteşe ise Marmara Üniversitesi adına 60 kilo Elit Bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Demiraslan, sporcuları, antrenörleri ve eğitim gördükleri üniversiteleri tebrik ederek, Manisa'nın Muaythai branşında her geçen gün daha güçlü bir konuma geldiğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisalı Sporculardan Muaythai'de Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi

13:10
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:34:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Manisalı Sporculardan Muaythai'de Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.