Manisalı Sporculardan Muaythai\'de Başarı

Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Manisalı sporcular önemli bir başarıya imza attı. 61 üniversiteden 280 sporcunun katıldığı organizasyonda Manisa'yı temsil eden sporcular 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Arası Muaythai Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından 61 üniversite ve 280 sporcunun katıldığı şampiyonada Manisalı sporcular da okudukları üniversiteler adına ringe çıktı.

Manisa Muaythai İl Temsilcisi Ahmet E. Demiraslan, İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcularının zorlu rakiplerle karşılaştığını belirterek, elde edilen derecelerin gurur verici olduğunu ifade etti.

Şampiyonada, İlkim Nilsu Kelat, Atatürk Üniversitesi adına 54 kilo Elit Bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Yusuf Türkoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına +91 kilo A Class kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Rabia Menteşe ise Marmara Üniversitesi adına 60 kilo Elit Bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Demiraslan, sporcuları, antrenörleri ve eğitim gördükleri üniversiteleri tebrik ederek, Manisa'nın Muaythai branşında her geçen gün daha güçlü bir konuma geldiğini vurguladı. - MANİSA