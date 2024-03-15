Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü şampiyon güreşçilerini ziyaret etti

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Spor Kulübü şampiyon güreşçilerine ziyarette bulundu.

Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren ASKİ Spor Kulübü milli güreşçilerine ABB Başkanı Yavaş moral ziyaretinde bulundu. Spor tesisinde milli güreşçilerin antrenmanını izleyen Yavaş, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Antrenmanın ardından ASKİ Spor Kulübü güreşçileri ve milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül ile hatıra fotoğrafı çektiren Yavaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında sporcuların yanında olacağını belirterek, "Olimpiyata gidecek güreşçilerimizin bugün antrenmanını izledik. Burası şampiyon fabrikası. Yaklaşık üç bin kadar güreşçimiz var. İki, üç dalda daha bekliyoruz. Boksta ve judoda birer sporcumuz daha olimpiyatlara gidecek. Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecekler. Ben de güreşlerine gideceğim inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA