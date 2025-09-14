Marc Marquez San Marino GP'yi Kazandı - Son Dakika
Marc Marquez San Marino GP'yi Kazandı

14.09.2025 17:20
Marc Marquez, San Marino GP'sinde 11. zaferini elde ederek 512 puanla rekor kırdı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı San Marino Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. etabı, Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.

Bitiş çizgisini 41 dakika 20.898 saniyeyle rakiplerinin önünde birinci sırada geçen Marc Marquez, sezonun 11. zaferine ulaştı. Bu galibiyetle puanını 512'ye çıkaran İspanyol pilot, bir sezonda en fazla puan toplayan pilot olarak rekor kırdı.

Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 0.568 saniye farkla ikinci, Marc Marquez'in kardeşi Alex (BK8 Gresini) ise 7.734 saniye geriden gelerek üçüncü oldu.

Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si, 28 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 512 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 330

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 237

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 229

5. Pedro Acosta (İspanya): 188

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

