Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek - Son Dakika
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Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek

07.07.2022 22:30

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Sevilla ile anlaşmaya vardı. La Liga ekibi bu transfer için sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ve ayrıca performans ve sportif başarıları kapsayan 3 milyon euroluk ödeme maddesi de eklendi.

Uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Marcao, La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile anlaşmaya vardı.

ZENIT'IN TEKLİFİ DAHA YÜKSEKTİ

NTV Spor'da yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada performans ve sportif başarı tabanlı 3 milyon euroluk bonus da bulunuyor. Brezilyalı stoper için Rusya ekibi Zenit daha kısa vadeli ödeme planına sahip 15 milyon euroluk teklif sunmuştu.

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Ancak Rusya'da oynamak istemeyen Marcao, tercihini La Liga'dan yana kullandı. Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılıların Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmemişti. Savunmaya Abdülkerim Bardakcı'yı transfer eden Galatasaray'ın Marcao'nun yerine bir stoper takviyesi daha yapması bekleniyor.

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Galatasaray, Sevilla FC, La Liga, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek - Son Dakika


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