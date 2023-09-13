Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu - Son Dakika

Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu

Son Güncelleme: 13.09.2023 20:04

Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, Katar ekibi Al Arabi'ye transfer oldu. 30 yaşındaki oyuncu için Al Arabi, PSG'ye 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Verratti, 11 sezondur PSG forması giydi ve 416 maçta 11 gol atıp 61 asist yaptı.

Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, Katar ekibi Al Arabi'ye transfer oldu.

AL ARABİ'YE İMZAYI ATTI

30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Verratti, Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye imza attı. Katar ekibi bu transfer için PSG'ye 45 milyon euro bonservis ödeyecek.

O da parayı seçti! Galatasaray'ın da peşinde olduğu Marco Verratti'nin yeni adresi belli oldu

VERRATTİ'NİN PSG KARNESİ

11 sezondur PSG formasını giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 mücadelede 11 gol atarken takım arkadaşlarına da 61 gol pası verdi.

O da parayı seçti! Galatasaray'ın da peşinde olduğu Marco Verratti'nin yeni adresi belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu - Son Dakika
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