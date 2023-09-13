Marco Verratti, Al Arabi'ye transfer oldu

Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan PSG'nin İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti, Katar ekibi Al Arabi'ye transfer oldu.
30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Verratti, Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye imza attı. Katar ekibi bu transfer için PSG'ye 45 milyon euro bonservis ödeyecek.
11 sezondur PSG formasını giyen Verratti, Fransız ekibiyle çıktığı 416 mücadelede 11 gol atarken takım arkadaşlarına da 61 gol pası verdi.
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